Cade dal sentiero, 21enne si infortuna ad una spalla

Attorno alle 16.20, su segnalazione dei Carabinieri che avevano ricevuto la chiamata, l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è volato lungo il sentiero che dalla Soffia, in Valle del Mis, porta al Bivacco Valdo, a seguito della richiesta di due escursionisti, uno dei quali era scivolato riportando la sospetta lussazione di una spalla. Allertato il Soccorso alpino di Belluno per una eventuale partenza poiché pioveva, l'eliambulanza ha individuato dalle coordinate il punto in cui si trovava il ragazzo, un 21enne di Villorba, fermo dove la traccia passa sopra un salto di roccia. Recuperato dal tecnico di elisoccorso con un verricello di 20 metri, il giovane è stato trasportato all'ospedale di Feltre, mentre il compagno rientrava in autonomia.