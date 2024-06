Vandali al campo turisti, reazione sdegnata della comunità

Hanno preso di mira il campo base di una quarantina di ragazzi tedeschi ospiti in questi giorni a Miane e hanno bucato 5 materassini gonfiabili, hanno lacerato le tende rimuovendo i picchetti, hanno bucato la ruote delle biciclette. In più avrebbero rubato uno stereo e sparso rifiuti sparsi nell'area.

E' successo nei giorni scorsi a Miane. I turisti hanno già fatto denuncia ai carabinieri mentre la comunità si è mobilitata a favore del gruppo, proveniente da una parrocchia della Germania. Qualcuno avrebbe visto i vandali: si tratterebbe di ragazzini.

La quarantina di persone, adolescenti guidati da alcuni accompagnatori adulti, era arrivata in bici lunedì accampandosi nell'area verde comunale nei pressi del polifunzionale. Qui avevano piantato le tende e la Pro Loco di Miane aveva messo a loro disposizione i servizi igienici turnandosi tra i volontari per garantire assistenza. Ed è stato proprio uno di questi volontari, passato al campo venerdì pomeriggio, a lanciare l'allarme. Quasi tutti i ragazzi erano partiti in bici per un giro in zona. Quindi le tende erano state lasciate incustodite. Momenti in cui hanno agito i vandali. «Il gruppo testimonia Anna Iseppon, presidente della Pro Loco era arrivato lunedì per rimanere a Miane alcuni giorni. Poi, causa maltempo, non potendo visitare la nostra zona avevano deciso di fermarsi qualche giorno in più, con partenza programmata per sabato mattina». Ma ieri il gruppo non ha potuto rimettersi in sella, rinviando il rientro in Germania dovendo prima di tutto sistemare le bici. «Venerdì prosegue con il bel tempo avevano deciso di fare un giro lasciando il campo allestito. Quando uno dei nostri vicepresidenti ha fatto un giro per vedere se era tutto in ordine, ha notato i danneggiamenti».

Quando il gruppo è rientrato si è recato dai carabinieri per segnalare l'accaduto. Le forze dell' hanno eseguito un sopralluogo a cui sabato mattina è seguita formale denuncia al momento contro ignoti. Poi altri atti vandalici. «Verso le 3 di sabato sono stati lanciati dei petardi nella zona del campo base prosegue Iseppon e mi hanno informato che sono state vandalizzate due auto in sosta vicino al PalaMiane dove venerdì sera si svolgeva il torneo delle frazioni». Unanime ieri il disprezzo della comunità di Miane.