Suonano le campane in piena notte: caccia ai responsabili

Per ben due volte, nella notte tra martedì 4 e mercoledì 5 ottobre, le campane della chiesa di Saletto hanno suonato all'improvviso, svegliando di soprassalto buona parte dei residenti che vivono nelle vicinanze.

Come riportato da Antenna 3 i primi rintocchi sono iniziati verso le 4 di notte per poi riprendere una seconda volta verso le 5.30. I carabinieri sono stati allertati dai cittadini e, arrivati sul posto, hanno accertato che le campane avevano suonato non per un guasto tecnico ma per una bravata notturna. Durante la seconda uscita, i militari dell'Arma hanno individuato due persone nelle vicinanze della chiesa di Saletto ma non c'erano prove che fossero stati loro ad azionare le campane. Il sindaco Cristiano Mosole ha consigliato al parroco di sporgere denuncia formale per quanto accaduto. Dieci giorni fa i vandali avevano distrutto i giochi dei bambini presenti nel giardino dell'asilo comunale.