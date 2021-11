Vandali tornano ad imbrattare i muri della chiesa di San Gottardo

Non c'è pace per la chiesa di San Gottardo a Vittorio Veneto. Dopo l'ultimo intervento di manutenzione risalente all'estate 2021, i vandali sono tornati a colpire in una delle sere del ponte di Ognissanti, molto probabilmente la notte di Halloween.

I muri sono stati imbrattati con bombolette spray azzurro e viola e riempiti di scritte oscene e graffiti. Sulle pareti offese e insulti contro le donne oltre a insulti e parole blasfeme. Un atto vandalico che ha suscitato grande indignazione tra i residenti che ora chiedono provvedimenti concreti a Comune e curia. Per la chiesetta sarà necessario al più presto un nuovo intervento di tinteggiatura. Nel frattempo le richieste dei cittadini sono quelle di riattivare il faro un tempo attivo nei pressi della chiesetta e disboscare la vegetazione che nasconde l'edificio sacro alle abitazioni vicine.