Vandali nel deposito Mom, distrutto il vetro di una corriera

Le corriere di Mobilità di Marca sono finite per l'ennesima volta nel mirino dei vandali: lunedì 7 febbraio i lavoratori del deposito di Pieve di Soligo hanno scoperto che il vetro laterale di una delle corriere era stato distrutto nella notte, mentre su altri veicoli c'erano i segni di vari tentativi di effrazione.

Come riportato da Qdpnews.it, l'azienda di trasporti ha denunciato l'accaduto ai carabinieri che si sono subito messi sulle tracce dei responsabili, ancora senza nome. Non è la prima volta che episodi simili si verificano a Pieve di Soligo. In passato i dipendenti Mom avevano trovato autobus aperti e segni di bivacchi con sigarette, bottiglie di vario tipo a terra o estintori svuotati per puro divertimento. L'episodio scoperto lunedì mattina va quindi ad aggiungersi ad una lunga lista che ha portato l'azienda ad individuare con il sindaco Stefano Soldan una nuova area di parcheggio per i mezzi della flotta Mom.