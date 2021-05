Vandali al parco, otto estintori abbandonati e attrezzature danneggiate

Risale allo scorso 18 aprile, nel parco pubblico vicino alla scuola materna "Giovanni Barbisan" di Treviso, il ritrovamento di otto estintori abbandonati in mezzo al verde da parte di un gruppo di vandali che ha danneggiato giochi e panchine dell'area verde.

La polizia locale, informata dell'accaduto, aveva provveduto a rimuovere gli estintori ma i responsabili non sono mai stati identificati. Nelle scorse ore i residenti del quartiere sono tornati alla carica chiedendo all'amministrazione comunale di installare nuove videocamere di sicurezza in zona: «Fino a poco tempo fa c'erano telecamere in zona, poi sono sparite. E' un vero peccato perché il parco era stato sistemato di recente, un'azione positiva, me ora ci ritroviamo con le attrezzature danneggiate - raccontano i cittadini - Al Comune chiediamo che quest'area verde venga inserita nell'elenco dei posti sui quali saranno installate le prossime telecamere».