Vandali in azione: estintori svuotati dentro la scuola media "Brustolon"

Via Luigi Einaudi

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Conegliano sono intervenuti nella tarda mattinata di mercoledì 28 luglio, su segnalazione del personale scolastico, alla scuola media "Brustolon" di via Einaudi dove, durante la scorsa notte, un gruppo di ignoti vandali si è introdotto nell'edificio dopo averne forzato gli infissi. I malviventi sono riusciti a rubare una cassa acustica ma, i danni più ingenti, sono stati provocati dallo svuotamento di un paio di estintori in polvere all'interno della scuola. Indagini in corso.