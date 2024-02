Baby vandali distruggono i lampioncini d'ingresso delle case: rabbia dei residenti

Non bastavano i danni alle recinzioni di alcune case private, ai servizi gienici dell'oratorio imbrattati con immondizie e vernici. Non bastavano il furto di un estintore da un garage e i danni alle auto in sosta colpite con delle mattonelle rotte. Nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 febbraio, un gruppo di minorenni ha preso di mira anche i punti luce che illuminano i cancelli delle case lungo via Carducci, a Mignagola di Carbonera. Lampioncini staccati dal corpo centrale oppure semplicemente rotti, solo per provocare l'ennesimo danno e disagio ai residenti della frazione che, questa volta, hanno denunciato l'accaduto sui social.

«A quanto pare c'è un nuovo divertimento in paese» scrive il cittadino che si è trovato il lampioncino d'ingresso divelto nella serata di domenica scorsa. Nei commenti le segnalazioni si sono moltiplicate: «Stesso “scherzo” anche nel nostro condominio tra via Carducci e via Pirandello. Mi piacerebbe davvero avere modo farci due chiacchiere e capire quale sia il divertimento». I residenti sono stufi delle bravate dei minorenni: «Sono i soliti ragazzini di 15/16/17 anni che si divertono così, hanno troppo e non sanno da dove arrivano i soldi non conosco il sudore del lavoro, dovrebbero fare lavare i piatti a casa finito il pranzo pulire la camera invece niente e i genitori poverelli, loro studiano forse». Venerdì scorso i carabinieri avevano identificato i due minorenni che avevano vandalizzato le auto in sosta colpendole con delle mattonelle dal terrazzo del circolo "Noi di Mignagola". I responsabili di questa nuova bravata ai danni dei lampioncini sono ancora senza nome, invece. Il sindaco Federica Ortolan ha lanciato un appello alle famiglie chiedendo ai genitori di tenere in casa i figli minorenni durante la notte».