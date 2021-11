Motta di Livenza, vandali imbrattano con la vernice il leone del Torresin

Sono ancora senza nome i vandali entrati in azione nel weekend di Ognissanti in pieno centro a Motta di Livenza. Uno dei leoni del Torresin, storica porta di accesso alla città, è stato imbrattato con della vernice utilizzata anche per dei disegni osceni comparsi su una parete nelle vicinanze della stataua. Un danno per tutta la comunità che ha chiesto all'amministrazione di trovare i responsabili.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", i vandali hanno approfittato del fatto che vari palazzi del centro siano coperti, in questo periodo, dalle impalcature degli imbianchini. Usando una vernice di colore viola i vandali hanno danneggiato uno dei due leoni in stile veneziano all'entrata del Torresin. Imbrattamenti con la vernice sono apparsi, poco distante, anche in Viale Europa e Borgo Aleandro. Comune e forze dell'ordine stanno passando al setaccio i filmati delle videocamere di sorveglianza.