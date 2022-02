Discarica a cielo aperto sulle Mura: «Giovani incapaci di stare al mondo»

«Non penso servano tante parole. Dico solo una cosa: è inacettabile. Non ci vogliono più telecamere o controlli, serve senso civico. Anzi, facciamo un passo indietro: servono capacità e adeguatezza di stare al mondo».

Il sindaco di Treviso, Mario Conte, commenta con queste parole l'ennesimo episodio di inciviltà ai danni delle Mura cittadine. Nella notte tra sabato 5 e domenica 6 febbraio un gruppo di giovani ha lasciato una vera e propria discarica a cielo aperto sopra la cinta muraria della cità: bottiglie, bicchieri, cartacce e sigarette abbandonate come se nulla fosse. Scaraventata giù dalle Mura anche una bicicletta. Domenica mattina i residenti si sono trovati davanti uno spettacolo indecorso. Il personale di Contarina ha passato la mattinata a pulire l'immondezzaio lasciato dai vandali. Il primo cittadino si è rivolto alle famiglie dei responsabili:

«Parlate di questi fatti ai vostri figli, non pensate che “me fiol queste cose non le fa”. Siate presenti e per queste cose, insistenti. Il primo cestino era a 10 metri. Ringrazio Contarina che ha raccolto il frutto della maleducazione e dell'inciviltà. Per un mondo migliore siamo costretti a ripulire».