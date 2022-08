Parchi pubblici usati come discariche, il sindaco sposta le panchine

Allarme giovani a Ponzano Veneto: da alcune settimane gruppi di ragazzini tra i 12 e 18 anni hanno preso di mira i parchi pubblici del paese e delle frazioni limitrofe, danneggiandoli e importunando i residenti della zona.

In Comune sono arrivate numerose segnalazioni di giovanissimi in giro fino a dopo l'una di notte nelle aree verdi del paese: bivaccano, urlano e disturbano la quiete dei residenti che hanno cercato più volte di richiamarli ricevendo però solo insulti. Le aree più colpite sono il parchetto di Via Volta, le aree verdi di Merlengo e il giardino del centro anziani dove i giovani hanno vandalizzato le sedie esterne. Il Comune è corso ai ripari spostando le panchine dove bivaccavano i giovani. Il prossimo passo sarà toglierle del tutto se i vandalismi proseguiranno. I primi giovani sono stati identificati: alcuni di loro sono maggiorenni e già con alcuni precedenti penali. Le famiglie sono state avvisate ma provvedimenti contro di loro per ora non sono stati presi.

Il commento del sindaco

Antonello Baseggio commenta la notizia con queste parole:«Dopo le stradine di campagna prese come discariche da diversi cittadini adulti, probabilmente non solo maleducati ma anche disonesti,ci troviamo in queste ultime settimane a contrastare gruppi di ragazzi e giovani che utilizzano i nostri parchi come discariche. Diverse segnalazioni ci hanno portato a spostare panchine e tavoli perché il disturbo della quiete pubblica oramai ha passato il limite. Ora si passa anche a festeggiare, pranzare o cenare senza un briciolo di educazione e rispetto. Ci chiediamo dove siano le famiglie di questi ragazzi e cosa passa per la testa di questi ultimi che non solo lasciano il lerciume attorno a loro ma spaccano giochi, panche e tavoli. Le foto scattate dal vicesindaco Favaro rappresenta tutto questo. Le famiglie, le mamme, i papà e i bambini chiedono giochi e parchi in cui divertirsi e il Comune invece è costretto a ritirare, spostare, aggiustare e spendere anche quest'anno circa 10mila euro solo per le manutenzione togliendo importanti risorse per l'acquisto di nuove attrezzature e nuovi giochi. Cosa facciamo? Per ora resistiamo con l'aiuto di tutti» conclude Baseggio.