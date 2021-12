Restera, vandalo distrugge due capitelli e un murales di "Subsculture"

Mercoledì15 dicembre tre opere realizzate dal collettivo artistico "Subsculture" durante il festival Anthropica lungo la Restera di Treviso sono state brutalmente vandalizzate e distrutte.

«Fa parte dell'esperienza, dell'esperimento sociale che via via va ampliandosi di creature che popolano la giungla urbana che ogni giorno passa lungo il Sile - scrivono su Facebook i vertici di "Subsculture" - Lo avevamo messo sul piatto fin dall'inizio (la possibilità che una o più opere venissero vandalizzate), in ogni caso si tratta sempre di nostre creazioni lasciate libere, quindi come madri che vedono i figli sbucciarsi le ginocchia o prenderle da un bullo lo accettiamo, ma un pochino ci dispiace». Il collettivo ha chiesto di poter incontrare il vandalo che ha distrutto le tre installazioni, due capitelli bianchi e un murales realizzati in prossimità del Ponte della Gobbia. Nonostante il colpevole sia stato fermato in flagrante dalla polizia, "Subsculture" da deciso di non denunciarlo.