Vandali in azione alle scuole medie, svuotato il toner della stampante sul pavimento

Vandali in azione alle scuole medie Cadorin di Vazzola: approfittando del periodo ferragostano, ignoti si sono introdotti nei giorni scorsi all'interno del plesso scolastico vuotando sul pavimento una cartuccia di toner per stampante e mettendo a soqquadro alcuni locali. I danni complessivi non sono ancora stati quantificati ma, dalle prime ricostruzioni, sembra che gli autori della bravata non abbiano rubato nulla. Sulla vicenda indagano ora i carabinieri di Codognè impegnati in queste ore nel provare a dare un nome ai responsabili.