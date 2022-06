Vandali alla scuola di Venturali, la polizia locale: «Sappiamo chi siete»

«Siete responsabili di alcuni atti vandalici e abbiamo tutti gli elementi per identificarvi grazie alle immagini video in nostro possesso. Per non aggravare la vostra posizione vorremmo vi presentaste spontaneamente al Comando di polizia locale».

Inizia con queste parole il messaggio indirizzato dagli agenti della polizia "Postumia Romana" di Villorba ai tre ragazzi che, in questi giorni, hanno fatto irruzione nell'ex scuola di Venturali forzando una porta e rompendo una delle finestre. Ormai da tempo l'istituto scolastico non è più agibile e, nelle scorse ore, i tre vandali ne hanno approfittato per danneggiare l'edificio. Le videocamere presenti in zona hanno però ripreso tutto: alla polizia locale è bastato acquisire le immagini per risalire all'identità dei responsabili. Nonostante questo però gli agenti hanno deciso di rivolgersi ai giovani e alle loro famiglie per invitarli a costituirsi ed evitare denunce. La notizia ha sollevato non pochi commenti indignati tra i cittadini: «Mandateli a lavorare sui campi per ripagare i danni e se i genitori li difendono mandiamo anche loro» scrive una mamma, «Vanno puniti, non graziati» aggiunge invece un altro utente. Già nelle prossime ore sulla vicenda potrebbero esserci importanti novità.