Vandali negli spogliatoi del campo sportivo: bruciata statuetta votiva

Ennesimo raid vandalico ai danni del campo sportivo di Meduna di Livenza: nella serata di lunedì 24 gennaio ignoti si sono introdotti all'interno degli spogliatoi seminando il caos più totale e provocando danni ingenti alla struttura.

Informato dell'accaduto, sul posto è intervenuto anche il sindaco Arnaldo Pitton che ha informato i cittadini attraverso un video pubblicato su Facebook. «Non è la prima volta che succedono episodi simili. A rendere il tutto ancora più grave, questa volta, il fatto che i vandali abbiano dato fuoco anche ad una statuetta votiva. Sul pavimento fango ovunque, rotti gli appendiabiti e gettati dentro ai bagni. Queste non sono burlate tra ragazzini ma un danno all'intera comunità» commenta il primo cittadino. Il Comune ha sporto denuncia contro ignoti: sul posto sono intervenuti i carabinieri di Conegliano che ora stanno passando al setaccio le immagini delle videocamere di sorveglianza per dare un nome e un volto ai responsabili. «Ci saranno delle conseguenze: non si fanno queste cose agli ambienti della comunità e dello sport. Basta ragazzi» conclude il sindaco.