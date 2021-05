Teatro Accademia, vandali danneggiano nella notte una colonna in pietra

Dopo la brutale aggressione tra ragazzi macedoni avvenuta domenica 2 maggio, Piazza Cima a Conegliano è stata teatro di un nuovo atto vandalico nella notte tra lunedì 10 e domenica 11 maggio.

Come riportato da "Qdpnews", una delle colonne in pietra del Teatro Accademia è stata danneggiata a colpi di mazza, con i cocci finiti sulla scalinata d'ingresso. Uno sfregio che fa seguito ad altri atti vandalici avvenuti in passato come le strisce colorate comparse sui muri all'entrata dello storico teatro. Un pezzo di storia cittadina sfregiato, ancora una volta, da vandali senza nome. La direzione del teatro, incredula per quanto accaduto, si è attivata per contattare un tecnico e valutare i lavori necessari per la ricostruzione della colonna danneggiata. Un gesto che appare ancora più grave considerato il periodo, già di per sé difficile, soprattutto per i teatri. Ora la speranza è che le videocamere di sorveglianza siano riusciti a riprendere i responsabili.