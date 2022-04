Vandali imbrattano la "Teresona": la polizia locale indaga sugli autori

I vandali colpiscono ancora in centro città e questa volta a farne le spese è stata la statua della "Teresona" in piazza Indipendenza. Nella giornata di ieri, infatti, sono comparsi diversi disegni e scritte effettuate con il pennarello, oltre a delle macchie di colore rosso che potrebbero far pensare a della vernice. Un gesto al momento opera di ignoti, anche se tutto farebbe propendere per una "ragazzata".

«Appena avuto notizia di quanto successo ho subito preso in mano una spugnetta e ho ripulito il più possibile, soprattutto gli escrementi degli uccelli che deturpano spesso la statua. Le scritte sono però purtroppo rimaste» commenta il sindaco di Treviso, Mario Conte. «Si tratta dell’ennesimo gesto da parte di incivili idioti – chiosa invece l’assessore comunale all’ambiente Alessandro Manera – Ovviamente dispiace e faremo ripulire il tutto al più presto, sperando che il fondo non sia stato danneggiato, ma di certo troveremo chi ha commesso il gesto e sicuramente la pagherà cara».

Un concetto, quello della punizione “esemplare”, ribadito poi anche dalla consigliera comunale del PD Antonella Tocchetto: «Queste sono persone scellerate e maleducate, ci vuole maggior rispetto per i monumenti e la storia della città. Chi lo ha fatto dovrà quindi pagarne le conseguenze, anche perché i costi di pulizia della Teresona ora ricadranno su tutta la comunità». Sfortunatamente, però, nell’area di Piazza Indipendenza non sono presenti telecamere di videosorveglianza del Comune, per cui si dovranno verificare le immagini eventualmente registrate da quelle private. Un’operazione che è stata subito attivata da parte della polizia locale che ora indaga sull’accaduto.