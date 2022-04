Vandalo danneggia un cippo marmoreo intitolato ai trevigiani nel mondo: caccia al colpevole

Nella mattinata di oggi è stato denunciato il danneggiamento, al momento ancora ad opera di ignoti, di un cippo marmoreo intitolato ai trevigiani nel mondo installato in un parco pubblico comunale di via San Bellino a Meduna di Livenza. L'episodio sarebbe avvenuto nella nottata tra venerdì e sabato e le indagini sono ora in corso a cura dei carabinieri della Stazione di Motta di Livenza che stanno vagliando le riprese dei sistemi di videosorveglianza della zona.