La fuga dopo l'omicidio, il tentativo di nascondersi: «Erano tre ragazzi pieni di paura»

Dopo aver assassinato senza pietà Aymen , con due coltellate, Elia Fiorindi, 18 anni, e i due ragazzini minorenni che si trovavano con lui, sono corsi via, tentando di sfuggire alla cattura: prima in una gelateria a pochi passi dalla chiesa, poi nel giardino sul retro dell'hotel ristorante "Dotto" di piazza della Croce. Ad avvertire i carabinieri della loro presenza nell'area è stato uno dei titolari, Carlo Dotto. In questa breve intervista la madre, Elena, racconta quei minuti concitati: senza la loro collaborazione non sarebbe stato possibile catturare il killer del 17enne, attualmente in carcere e reo confesso del delitto. «Ho visto attraversare quei tre ragazzini di corsa, a fianco a noi ma mi son detta "questi non sono clienti dell'albergo"» ha spiegato Elena «ma non ho fatto tanto caso: magari avevano la macchina qui nel parchegggio. Poi è arrivato mio figlio e mi dice "mamma ci sono tre ragazzi qui dietro". Prima erano sotto la scala e poi sono andati sotto la pompeiana».

«"Cosa fate qui?" gli ho detto e loro han risposto "ci ripariamo dalla pioggia"» racconta ancora «sono andata fuori e gli ho chiesto se aspettassero qualcuno e loro han risposto "la mamma deve venire a prenderci". Nel frattempo c'erano i carabinieri che giravano, si è sentito cosa è successo, si è saputo quel che è successo e mio figlio si è insospettito e ha chiamato i carabinieri. Ho visto tre ragazzi pieni di paura e mi sono intenerita perchè sono mamma. Siamo rimasti molto scossi».