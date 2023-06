Giovane studente ucciso a coltellate, i compagni di scuola lo ricordano piantando un albero

Nei giorni immediatamente precedenti alla fine dell'anno scolastico i compagni di Aymen Adda Benameur, lo studente 17enne ucciso l'11 maggio scorso a Varago di Maserada dal 18enne Elia Fiorindi alla fine di quello che sarebbe stato un violento litigio per droga, hanno voluto ricordare "Alge" piantando nel giardino del Besta, l'istituto frequentato dal ragazzo di origine algerina, un albero. Alla cerimonia erano presenti anche i familiari. Intanto la madre del ragazzo, coinvolta da tempo in gruppi che si occupano di portare aiuti alle zone più povere del mondo, ha fatto intitolare due "pozzi d'acqua per i poveri" al 17enne. I "pozzi" si trovano in zone particolarmente depresse in India e in Nepal.

Continuano peraltro le ricerche dello smartphone della vittima e il "fantomatico" coltello che Aymen avrebbe usato nel tentativo di ottenere una partita di hashish "gratuitamente" da Fiorindi. L'ipotesi su cui sono al lavoro i carabinieri, che sabato hanno cercato sul Piave a Salettuol, sarebbe che i due oggetti sono stati occultati di proposito. Al gip, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, Elia ha detto di avere reagito ad un tentativo di rapina da parte del 17enne, armato anche lui di una lama e che avrebbe cercato di ottenere la droga senza pagarlo.

Dopo il duplice ferimento il 18enne ha riferito che la vittima lo avrebbe inseguito per circa 30 metri e in quei frangenti pensò di non essere stato raggiunto perché Aymen avrebbe desistito, tanto da risultare poi sorpreso quando, al momento dell'arresto, i carabinieri gli avevano detto che il ragazzo era morto. Ma con il cuore "trafitto" il 17enne, secondo l'anatomo patologo, non avrebbe potuto camminare né tanto meno correre. Secondo l'avvocato Fabio Crea, difensore di Fiorindi, le ricerche di ieri confermano che la pista della legittima difesa sarebbe quella più credibile.