Omicidio di Varago, l'ex Vescovo Gardin: «Morte tragica, comunità ancora scossa»

Il Vescovo emerito di Treviso, Monsignor Gianfranco Agostino Gardin, ha rivolto un messaggio alla comunità di Varago all'inizio della messa in cui sono stati cresimati 17 ragazzi della frazione di Maserada, nella mattinata di domenica 14 maggio.

«La comunità è ancora molto scossa per il grave delitto di giovedì - ha esordito Monsignor Gardin .. Ci sono due famiglie duramente colpite, preghiamo per loro». Varago è ancora sotto choc per il delitto costato la vita al 17enne Aymen Adda Benameur. L'autopsia sul corpo del giovane ucciso dal 18enne Elia Fiorindi è stata fissata per mercoledì 17 maggio. Il parroco del paese, don Federico, ha ricordato sempre durante la cerimonia che nel foglietto settimanale della parrocchia è stato inserito un richiamo all'omicidio in cui si legge: «Siamo chiamati a pregare anche per chi ha ucciso Aymen, sempre più ragazzi sono coinvolti in un clima di aggressività e di violenza indifferente alla vita altrui. Aiutaci Signore a crescere come comunità che custodisce la vita.