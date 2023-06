Delitto di Varago, carabinieri e vigili del fuoco a caccia di coltello e cellulare di Aymen

Lo smartphone della vittima ed il coltello con cui è stato assassinato. Sono questi gli elementi chiave che mancano per fare definitivamente luce sull'omicidio di Aymen Adda Benameur, lo studente 17enne ucciso l'11 maggio scorso a Varago di Maserada dal 18enne Elia Fiorindi. Cellulare e lama, misteriosamente spariti quel giorno sarebbero stati occultati di proposito, forse addirittura dai giovanissimi che si trovavano insieme ad Aymen, forse temendo ripercussioni o che l'analisi del device possa far emergere qualche responsabilità anche a loro carico. Ieri pomeriggio i vigili del fuoco e i carabinieri, forse su una segnalazione giunta nei giorni scorsi, sono giunti a Salettuol, sul greto del Piave, per eseguire delle ricerche. Ricerche che per ora non hanno avuto esiti ma che probabilmente proseguiranno anche nei prossimi giorni. Al gip, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, Elia ha detto di avere reagito ad un tentativo di rapina da parte del 17enne, armato anche lui di una lama e che avrebbe cercato di ottenere la droga senza pagarlo. Dopo il duplice ferimento il 18enne ha riferito che la vittima lo avrebbe inseguito per circa 30 metri e in quei frangenti pensò di non essere stato raggiunto perchè Aymen avrebbe desistito, tanto da risultare poi sorpreso quando, al momento dell'arresto, i carabinieri gli avevano detto che il ragazzo era morto. Ma con il cuore "trafitto" il 17enne, secondo l'anatomo patologo, non avrebbe potuto camminare né tantomeno correre. Secondo l'avvocato Fabio Crea, difensore di Fiorindi, le ricerche di ieri confermano che la pista della legittima difesa sarebbe quella più credibile.