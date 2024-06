Entrano nel palasport e imbrattano con un estintore il parquet

Blitz di una banda di vandali, nella notte tra mercoledì e giovedì, all'interno del palazzetto dello sport di Vazzola, in piazza dei Bersaglieri. Ignoti sono riusciti ad entrare all'interno della struttura e utilizzando un estintore hanno imbrattato il parquet con un estintore, dandosi poi alla fuga. Dell'episodio si stanno occupando i carabinieri della stazione di Codognè a cui il Comune ha presentato una denuncia. I danni sono in via di quantificazione ma non dovrebbero essere ingenti; l'episodio ha causato però disagi perchè il palazzetto viene utilizzato in questo periodo dai ragazzi del Grest, per le loro attività. Al setaccio in queste ore le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, a caccia di indizi utili per dare un volto ai responsabili.

«Appena sono stato eletto ho detto che bisogna ripartire dai giovani perchè ci credo» ha spiegato il sindaco di Vazzola, Alessandro Brait «credo di avere indovinato visti questi risultati. Non posso incolpare nessuno ma probabilmente è qualche ragazzino che fa la bravata, quasi sicuramente, e quindi su di loro bisognerà lavorare da subito per cercare di includerli e perchè non succedano più queste cose che ormai sono di attualità in tutti i paesi ma che a me danno molto fastidio».