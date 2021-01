Cerca di estorcere denaro ad un 19enne, arrestato

Aveva fatto da intermediario tra il cliente, un 19enne, ed un pusher, per l'acquisto di una dose di droga e pretendeva a tutti i costi di ricevere la sua parte in questa compravendita. Pur di ottenere questo denaro è arrivato a minacciare pesantemente il giovane e questo, molto spaventato, si è subito rivolto ai carabinieri della stazione di Codognè per denunciare le intimidazioni subite. Ad essere arrestato in flagranza per estorsione è stato un 32enne di origini albanesi, A.O.. La trappola organizzata dai militari è scattata nel pomeriggio di ieri, martedì, a Vazzola dove all'appuntamento con la vittima per la consegna del denaro S.O. ha trovato i carabinieri che l'hanno bloccato e arrestato. Lo straniero è stato accompagnato presso il carcere di Santa Bona, come disposto dal magistrato di turno della Procura trevigiana.