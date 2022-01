Incendio devasta il capanno degli attrezzi, paura per una bombola di gas

Paura all'alba di oggi a Vazzola, in via Cadorna, per un incendio che ha distrutto un ricovero attrezzi attiguo ad un'abitazione. Tra le fiamme c'era anche una bombola di gas che fortunatamente non è esplosa. L'allarme è stato lanciato dai residenti alle 6.40 circa. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco di Conegliano e Treviso che nell'arco di poche ore hanno avuto ragione delle fiamme e dei focolai. A provocare il rogo potrebbe essere stato un corto circuito all'impianto elettrico. Non si sono registrati feriti o intossicati.