In 600 per l'addio a Giorgia: «Ti ricorderemo per la tua gioia di vivere e per il tuo sorriso»

L'autobara è giunta alla chiesa parrocchiale di Tezze di Vazzola scortata da quattro motociclisti, accompagnando il feretro tra una folla di almeno seicento persone, molti dei quali non sono riusciti ad entrare nell'edificio sacro, tanto era gremito. Tutta la comunità ha voluto stringersi attorno alla famiglia di Giorgia Pizzinato, la 27enne mancata esattamente una settimana fa, l'11 febbraio, in un tragico incidente stradale avvenuto a Mareno di Piave, in via San Pio X. A celebrare la cerimonia funebre è stato don Alberto Basso parroco di Vazzola, Visnà, Tezze e Tempio che ha avuto parole di grande vicinanza per i genitori della giovane Lucio e Giovanna. Al funerale ha preso parte anche il sindaco, Giovanni Zanon, e una rappresentanza della società sportiva calcistica Rsp Bulls di Santa Maria di Piave di cui il papà di Giorgia fa parte. Al termine della cerimonia spazio ai pensieri di alcuni amici. «Ti ricorderemo per la tua gioia di vivere e per il tuo sorriso» così un amico della 27enne.