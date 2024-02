Vandalizza auto, citofoni e cassette postali: denunciato un 55enne

Stanotte ad Albaredo di Vedelago alcuni residenti allarmati hanno chiamato il "112" per segnalare le scorribande di un uomo che, verosimilmente in stato di alterazione, aveva danneggiato cassette postali e citofoni di due abitazioni, tergicristalli e specchietti retrovisori di almeno cinque autovetture in sosta nonché un distributore automatico di generi vari e due cappottine parasole di un negozio. Raccolti alcuni riscontri sul veicolo del potenziale "danneggiatore" seriale, i militari dell'Arma ne rintracciavano il proprietario, un 55enne della zona, con svariati tagli e ferite, segno evidente dei danneggiamenti in precedenza operati. Disturbo e molestie alle persone e danneggiamento continuati sono le condotte che i carabinieri di Castelfranco Veneto porranno ora al vaglio dell' Autorità Giudiziaria. L'uomo infatti è stato denunciato.