Morte di Andrea Soligo, l'autopsia conferma: fatale un grave trauma cranico

E' morto a causa di un grave trauma cranico che gli è stato fatale. L'esame autoptico eseguito ieri, lunedì 10 gennaio, dal dottor Nicola Pigaiani, su mandato del magistrato della Procura di Vicenza, Alessandra Block, conferma l'ipotesi iniziale circa le cause della morte di Andrea Soligo, l'elettricista 25enne di Vedelago morto lo scorso 5 gennaio mentre si trovava al lavoro in un cantiere di Tezze sul Brenta. Il giovane, dipendente della Veneta Impianti di Riese Pio X, è caduto dalla scala con cui stava raggiungendo la botola di un sottotetto, da un'altezza di tre metri. In base a quanto ricostruito dagli ispettori del nucleo Spisal dell'Ulss Bassanese la scala sarebbe caduta all'indietro. Il datore di lavoro dell'elettricista si era allontanato per prendere una torcia elettrica con cui poter operare su alcuni macchinari, nel sottotetto. La famiglia di Andrea Soligo è assistita dagli avvocati Fabio Capraro e Marco Bonazzi; all'autopsia ha preso parte anche il dottor Elvio Bellini come consulente di parte.

Nel registro degli indagati per la morte di Soligo figurano due nomi: Luciano Giacomelli, 60 anni, datore di lavoro della vittima, e Benedetto Umberto Selvatico, 52enne di Imola, responsabile della Fem Impianti di Tezze sul Brenta, azienda in cui è avvenuta la tragedia.

Il nullaosta per il funerale è stato già firmato dal magistrato: nelle prossime ore sarà fissata la data delle esequie che dovrebbero svolgersi a Caerano San Marco, dove viveva la sua famiglia. Per ora l'appello della moglie Giorgia Nicole a Valentino Rossi (aveva chiesto qualche giorno fa una dedica per il marito che era un suo grande tifoso) non ha avuto esito.