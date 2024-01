Fiat Uno rubata all'Arcella, un residente la trova due mesi dopo a Campodarsego

Domenica mattina, 31 dicembre, una pattuglia del pronto intervento della polizia locale è intervenuta a Campodarsego, in via Frattina, dove un residente della zona aveva segnalato una vettura sospetta.

Sul luogo della segnalazione gli agenti hanno verificato che l’auto, una Fiat Uno, è risultata rubata come da denuncia di furto sporta lo scorso novembre a Vedelago, nel trevigiano. Il proprietario è stato avvisato del ritrovamento della sua utilitaria, che nel pomeriggio ha poi potuto ritirare presso la ditta di autosoccorso dove è stata nel frattempo ricoverata. L'auto è stata rubata nel quartiere Arcella a Padova, forzando la portiera e il blocchetto di avviamento, poi è stata abbandonata a Campodarsego perché di fatto è rimasta senza benzina.

Indagini

Sono in corso indagini da parte della polizia locale per risalire all'autore del furto e soprattutto per capire se l'utilitaria nel frattempo sia stata utilizzata per compiere furti o rapine. Raggiunto a Vedelago da una telefonata, il titolare del mezzo ha ringraziato gli agenti per l'attività svolta.