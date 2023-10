Accusati di furti in auto, patteggiamento per due malviventi

Cinque colpi all'interno di altrettante auto, oltre all'indebito utilizzo di una carta bancomat che era stata trafugata nel corso di uno dei furti. Per questi fatti, avvenuti e Vedelago e Quinto di Treviso tra il 29 gennaio e il 2 febbraio del 2023, Simone Garbin, giostraio 39enne (figura centrale dell'inchiesta della Procura su irregolarità nell'assegnazione delle case popolari a Treviso), e Marica Virco, 47enne (entrambi difesi dall'avvocato Fabio Crea) hanno patteggiato oggi una pena di 9 e 6 mesi. Se per la Virco è prevista la sospensione della pena, Garbin ha invece convertito la sentenza e sconterà il periodo detentivo agli arresti domiciliari.

I due, che avrebbero agito con la complicità di un'altra persona (la cui posizione era stata stralciata) erano stati individuati dai carabinieri di Vedelago il 2 febbraio di quest'anno mentre erano intenti a rubare all'interno di una autovettura parcheggiata nel piazzale antistante il cimitero di Quinto. In particolare Garbin, dopo aver infranto con un tondino di ferro il finestrino anteriore della macchina, era intento a rovistare all'interno mentre Marica Virco avrebbe fatto il "palo".

La stessa tecnica era stata usata qualche giorno prima a Vedelago, quando i due erano riusciti a mettere le mani su del denaro liquido, alcuni borsoni da allenamento, un paio di scarpe da corsa, un cronografo, un telefono cellulare, una chiavetta per l'home banking, un paio di occhiali e un mazzo di chiavi da cinque vetture parcheggiate. Avevano anche utilizzato una tessera bancomat rubata, effettuando tre prelievi da 150 euro in un bancomat di Treviso e uno da 250 euro in uno sportello Atm di Paese.