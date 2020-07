Dimezza i chilometri e vende una Punto a 5mila euro, 20enne denunciato

I carabinieri di Vedelago hanno denunciato, per il reato di frode in commercio, un 20enne di Treviso, conosciuto alla giustizia, il quale ha posto in vendita in internet un'autovettura Fiat Punto usata, al prezzo di 5.000 euro. Una volta acquistata l'auto, un operaio di Vedelago ha scoperto che il chilometraggio del veicolo era stato indebitamente scalato della metà, portandolo a poco più di 100mila km.

