Offre denaro a un minorenne per fare sesso, condannato 46enne

Un anno e tre mesi con la concessione delle generiche. E' la condanna inflitta oggi 13 giugno ad un friulano di 46anni, accusato di prostituzione minorile e scambio di persona. L'uomo avrebbe adescato un ragazzo di 17enne con la scusa di proporgli un book fotografico ma poi l'incontro si sarebbe trasformato in un appuntamento a luci rosse. La vittima, che al tempo dei fatti aveva 17 anni, gli avrebbe chiesto la bellezza di 6 mila euro che però non gli sarebbero mai stati dati. L'imputato (difeso dall'avvocato Pierantonio Menapace) non potrà contare sul beneficio della sospensione condizionale per dei precedenti risalenti al 2008 in cui era stato condannato per atti sessuali con minorenne. La Procura aveva chiesto una pena pari a 2 anni di reclusione.

I fatti si sarebbero verificati nel 2017 a Vedelago. Il ragazzino e il 46enne si sarebbero conosciuti probabilmente in un chat e l'imputato si sarebbe spacciato per un fotografo che avrebbe potuto realizzare un servizio fotografico. Poi però avrebbe messo sul piatto dei rapporti sessuali che, secondo la denuncia, avrebbero dovuto essere pagati oltre 6 mila euro. I due avrebbero in effetti consumato sesso "soft" ma il presunto pagamento non sarebbe mai avvenuto. Da qui la querela fatta ai carabinieri di Castelfranco. Il difensore ha già preannunciato che, alla lettura delle motivazioni che saranno depositate entro 90 giorni, presenterà ricorso alla Corte d'Appello.