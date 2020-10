Ciclista travolta e uccisa, tragedia a Fanzolo di Vedelago

Una donna, le cui generalità non sono ancora state rese note, è morta in un incidente stradale avvenuto nella prima mattinata di oggi, domenica 18 ottobre, poco dopo le 9, in via Spada a Fanzolo di Valdobbiadene. La donna, in sella ad una bicicletta, è stata travolta e uccisa da un'auto: la malcapitata, di circa 50 anni, si trovava in compagnia del marito, anche lui in sella ad una bici. Purtroppo inutili i soccorsi da parte del Suem 118. Per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri di Castelfranco Veneto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.