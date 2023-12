Tragedia sulla Padova-Montebelluna, 22enne muore travolta da un treno

Tragedia nella mattinata di oggi, 25 dicembre, a Fanzolo di Vedelago, nei pressi di villa Emo. Una ragazza di 22 anni, residente ad Altivole, è stata travolta e uccisa da un treno passeggeri in transito sulla linea che collega Montebelluna e Castelfranco Veneto a Padova. In seguito all'investimento la tratta è stata interrotta per almeno due ore. A dare l'allarme al 118, poco dopo le 8, è stato il macchinista che non ha potuto far nulla per evitare la tragedia che si è consumata di fronte ai propri occhi. Sulla tragedia sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia ferroviaria di Castelfranco Veneto che indagano ora per chiarire la natura dell'incidente. Non si esclude l'ipotesi di un gesto estremo ma non sarebbe per ora l'unica pista presa in considerazione dagli investigatori. La notizia