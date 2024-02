Corriere fa sparire un bancale di caffè, incastrato dalle telecamere di sorveglianza

I militari della Stazione di Vedelago hanno denunciato, per furto aggravato, un 52enne di origine moldava, residente a Feltre (BL), gravato da pregiudizi penali, già dipendente di un’azienda di trasporti logistici del luogo, il quale in qualità di corriere, nello scorso mese di ottobre 2023 si era impossessati di un bancale di caffè, del valore di euro 2mila euro, che avrebbe dovuto consegnare ad una ditta di grande distribuzione di Cesiomaggiore (BL). Le indagini effettuate dai militari dell’Arma di Vedelago, con l’ausilio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno consentito di acclarare le responsabilità del 52enne, in merito alla mancata consegna della merce.

Rubano selle e ruote dalle bici, denunciati due fratelli

I carabinieri della stazione di Villorba hanno denunciato, per ricettazione, due fratelli di 51 e 18 anni, entrambi con precedenti di polizia, i quali durante la notte dello scorso sabato 10 novembre, nel corso di un servizio di controllo del territorio, sono stati sorpresi da una pattuglia dell’Arma, in possesso di due selle e tre ruote, trafugate da due biciclette parcheggiate in piazza Umberto I (di fronte al Municipio). I due velocipedi sono attualmente custoditi in caserma, in attesa del riconoscimento da parte dei proprietari, in corso di individuazione da parte dei Carabinieri di Villorba.