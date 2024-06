Lutto ad Albaredo, è morto il Maestro Gianni: «Con lui ricordi indelebili»

Un lutto sta scuotendo in queste ore la comunità di Albaredo di Vedelago. E' mancato all'età di 75 anni il maestro elementare Gianni Eduati, insegnante a diverse generazioni di ragazzi vedelaghesi e molto amato per i suoi innovativi metodi d'insegnamento. Lascia la moglie Ester e i figili Federico e Ivan, oltre ad un nipote, Luca.

«Ci ha lasciato il maestro Gianni, è stato il nostro maestro - lo ricordano così gli alunni classe ‘79 di Albaredo - quella persona speciale che ci ha guidati durante gli anni di scuola primaria. Con lui non ci si annoiava, ci ha fatto imparare le tabelline grazie a uno dei primi giochi con il computer Commodore 64. Il primo film proiettato a scuola “la storia infinita” dal quale abbiamo compreso come si realizzano i film. Dietro ogni attività c’era un significato, imparare la tecnologia, sapere come funzionava il mondo del teatro e del cinema, il riutilizzo dei materiali per rispettare l’ambiente… avveniristico sistema. Sono ricordi indelebili che mai dimenticheremo. La passione per l’insegnamento attraverso nuovi metodi, a portata di ragazzo. Appassionato di teatro ci fece animare la scuola con i burattini fatti di carta pesta e con le nostre storie più curiose scritte lasciando spazio alla fantasia. Lui ci stimolava a far spazio alle nostre idee. Chi scriveva, chi dipingeva, chi parlava, chi era addetto a luci e suoni. Un maestro innovativo, buono simpatico, una guida».

«Un vedelaghese doc con il teatro nelle vene, faceva parte della compagnia “gruppo teatro d’arte rinascita” e qualsiasi altra cosa che potesse avere a che fare con la cultura» continua la lettera «La sua disponibilità era sempre assoluta per gli altri, il suo sorriso indimenticabile, le sue risate inconfondibili e le sue parole sono rimaste scolpite sulle nostre memorie come poche altre. Assieme a lui e alla maestra Anna Maria Campa, che ora è tornata ad abitare in Puglia, abbiamo fatto 5 anni di elementari e crediamo che pochi, come noi, possano vantare ricordi di questo tipo. Siamo stati fortunati ed oggi ci stringiamo al dolore dei famigliari. Un abbraccio sincero un saluto con gli occhi rivolti al cielo. Ciao maestro Gianni. La tua classe ‘79». La data del funerale sarà fissata nelle prossime ore.