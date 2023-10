/ Via Terza Armata

Incendio devasta un capannone con camion e attrezzi edili: danni ingenti

Il rogo nella serata di giovedì a Vedelago in via della Terza Armata. Un uomo rimasto intossicato nel tentativo di spegnere le fiamme. Intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Indagini in corso sulle cause