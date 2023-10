Incendio distrugge l'azienda, i titolari lanciano una raccolta fondi per ripartire

La loro azienda era rimasta coivolta in un vasto incendio avvenuto lo scorso 18 ottobre a Vedelago, in via Terza Armata. Oggi, 31 ottobre, la famiglia Gazzola, proprietaria del sito produttivo, lancia una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per ripartire.

“Dopo anni difficili nel settore edile - spiegano - l'impresa a conduzione familiare ha subito un grave danno a causa dell'incendio. Sono andati distrutti anni di sacrificio e di investimenti in attrezzatura, quali un camion gru comprato pochi anni fa, più di sessanta pannelloni e tutta l'attrezzatura da lavoro (seghe a banco, martelli demolitori, cesoie elettriche, sparachiodi, sega): insomma ciò che serve per andare avanti a lavorare”.

“La volontà di ripartire c'è, ma a volte da sola non basta. Ringraziamo - proseguono - la grande solidarietà ricevuta nei primi momenti di sconforto e gli amici che si sono rimboccati le maniche nel vero senso della parola insieme a noi”.

Il rogo aveva coinvolto un capannone, con attrezzature edili e un camion all’interno: un uomo era anche rimasto lievemente intossicato. L’intervento delle squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco, con il rinforzo dell’autobotte di Treviso, ha consentito di spegnere le fiamme e ripristinare la sicurezza nell’area. L'origine dell'incendio, su cui stanno indagando i carabinieri, potrebbe essere stata un corto circuito all'impianto elettrico del camion.

La raccolta fondi è arrivata a 1.700 euro ed è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/incendio-azienda-edile-gazzola