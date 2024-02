Incendio divampa in un magazzino edile: danni ingenti

Poco prima delle 20 i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Vicenza a Vedelago per un incendio divampato all’interno di un magazzino di edilizia: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri arrivati dal distaccamento di Castelfranco e da Asolo con i volontari con due autopompe, un’autobotte e 10 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Le fiamme hanno interessato del materiale stoccato all’interno di un locale. Le cause dell’incendio di probabile natura elettrica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate poco prima delle 23.