Banconote incastrate nel bancomat con il "cash trapping", fermati due ladri

Avevano insospettito una pattuglia di carabinieri impegnati nelle scorse ore in un controllo stradale in via Marconi di Vedelago e sono stati quindi fermati a bordo di un' autovettura di grossa cilindrata. Si tratta di un 27enne rumeno e di una connazionale di questi, 23enne che a seguito di perquisizione sono stati trovati in possesso di quattro congegni pronti all'uso per commettere furti con la tecnica del "cash trapping" e di svariato materiale per il confezionamento e posizionamento degli stessi (cutter, cacciavite, forbice, tenaglia, nastro biadesivo). Il materiale è stato posto sotto sequestro e i due stranieri sono stati denunciati per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Come funziona la tecnica del cash trapping?

La particolare tecnica consiste nell' inserire un oggetto metallico - una sorta di molletta o forcella - nell' apertura dedicata all'erogatore di banconote dello sportello ATM-Bancomat, le banconote restano così incastrate e non possono essere ritirate dall'utente che ritiene che si sia verificato un guasto tecnico e si allontana. Le banconote vengono successivamente recuperate dal ladro forzando lo sportellino e "sfilando" la "forcella" con le banconote. Questo tipo di reati viene posto in essere solitamente in ore serali e notturne, a uffici bancari o postali chiusi.