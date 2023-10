Adescamenti "anti pedofili", due degli indagati saranno interrogati

Hanno deciso di farsi interrogare i due ragazzi, un 20enne e un 19, che insieme ad un minorenne (per cui procede separatamente la Procura minorile di Venezia) si sarebbero resi protagonisti, tra il giugno del 2022 e il febbraio del 2023, di almeno otto episodi in cui avrebbero sequestrato e rapinato altrettanti uomini sospettati di essere dei pedofili. Il "faccia a faccia" con il sostituto procuratore Barbara Sabattini, che si appresta a chiedere il rinvio a giudizio per i reati di rapina aggravata, sequestro di persona, indebito utilizzo di strumenti di pagamento e porto di oggetti atti ad offendere, ci sarà nei prossimi giorni.

La vicenda era venuta a galla nel febbraio scorso. I tre erano stati sorpresi all'interno di un edificio abbandonato a Vedelago con un impiegato 50 enne della castellana, sequestrato, legato e stordito con l'uso di un taser. All'uomo erano state prese anche le chiavi dell'auto e la tessera bancomat, con cui uno dei tre stava andando a fare un prelevamento. Una volta arrestati ai giovani erano stati sequestrati i telefonini grazie ai quali è stato possibile risalire agli altri sette casi, che avevano come vittime uomini adulti alla ricerca di "emozioni forti" con minorenni, che avrebbero contattato attraverso internet.

Per i sequestri e e le rapine, avvenuti nella zona tra Vedelago e Campigo, i "vendicatori" si erano ispirati a "To catch a predator", una serie di docu-film americana andata in onda tra il 2004 e il 2007 e trasmessa in Italia da un canale disponibile su una piattaforma a pagamento, in cui persone pedofile venivano incastrate da una troup di giornalisti utilizzando come trappola per smascherarli una tecnica molto simile a quella ideata dai ragazzi.