Rogo nel deposito di un ristorante, al lavoro i vigili del fuoco

Alle 11 di oggi, venerdì 11 agosto, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Monsignor Lorenzo Crico a Fossalunga di Vedelago per l'incendio di un piccolo magazzino a servizio del ristorante Da Luisa: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati dal distaccamento di Castelfranco, hanno spento le fiamme, che hanno bruciato delle cassette di plastica contenente bottiglie d'acqua e altro materiale messo a deposito. Combustione che ha prodotto una notevole quantità di fumo nero. Le cause dell'incendio sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.