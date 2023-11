Perde la rotta a causa delle correnti d'aria, atterraggio di emergenza per una mongolfiera

Verso le 11 di oggi 18 novembre una mongolfiera pilotata da due 43enni di origine tedesca, con a bordo cinque connazionali - due uomini e tre donne di varie età - partita da Fussen (Germania) all’alba e diretta verso una landing zone di Bassano del Grappa (Vicenza) - è stata verosimilmente sospinta fuori dalla rotta prestabilita dalle correnti. Arrivati sopra Vedelago i sette hanno effettuato un atterraggio di emergenza su un terreno agricolo in località Carpenedo. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma che hanno verificato come fortunatamente tutti i passeggeri fossero rimasti incolumi. I piloti della mongolfiera sono risultati in possesso di regolare licenza di volo.