Incidente al poligono, parte una pistolettata: 61enne ferito ad un piede

Un 60enne di Susegana, M.L., è rimasto ferito in maniera fortunatamente non grave in un incidente avvenuto allo Shooting club di Vedelago. L'uomo era impegnato in una sessione di tiro sportivo quando, riponendo nella fondina la sua pistola, ha fatto partire accidentalmente un colpo che lo ha ferito ad un piede, quello destro. A causare l'incidente, pare, sia stato il disinserimento della sicura da parte dell'uomo che si era appena iscritto, trenta minuti prima dell'incidente, allo Shooting club. Intervenuta immediatamente un'ambulanza del Suem 118. Medico e infermieri hanno stabilizzato le condizioni dell'uomo, trasportandolo poi in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale di Treviso. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto.

L'uomo, soccorso dal personale del poligono che hanno subito fermato l'emorragia con un tourniquet, è sempre rimasto cosciente. L'ogiva del proiettile lo ha trapassato quindici centimetri circa sotto il ginocchio, infilandosi nel polpaccio e uscendo dall'articolazione del piede.