Salta una coda, fa un frontale e scappa, 49enne denunciato

Ha superato le auto che aveva di fronte, incolonnate. Nella manovra ha però centrato una Golf: ma invece di fermarsi e prestare soccorso al conducente, un 25enne che ha riportato ferite fortunatamente lievi e se la caverà con una prognosi di dieci giorni, è scappato a piedi ma è stato individuato dai carabinieri che lo hanno denunciato per omissione di soccorso. Inoltre gli è stato contestato il sorpasso di veicoli incolonnati, il sorpasso in prossimità di intersezioni, il sorpasso in prossimità di attraversamenti pedonali, la perdita di controllo del veicolo e velocità non adeguata. In totale quasi 630 euro di multa, 40 punti decurtati con sospensione della patente per tre anni.

L'incidente è avvenuto nella serata di ieri, 29 settembre, a Cavasagra, frazione di Vedelago, in piazza Generale Caviglia. Protagonista è stato un 49enne della zona, già noto alle forze dell'ordine. Intorno alle 19 sulla strada che attraversa il centro della frazione si è formata una lunga coda, che il conducente della Golf, un 49enne residente in zona, ha pensato di superare buttandosi sull’altra corsia.

Dopo alcuni metri però è finito contro un’altra Golf che arrivava in senso opposto. Il conducente di questa seconda auto ha dovuto essere soccorso dal Suem. Il 49enne che ha causato l’incidente però non si è fermato a soccorrerlo. Ha proseguito in auto, lasciandola poco lontano e poi tornando a casa. La vettura è stata trovata poco dopo dai carabinieri di Castelfranco che sono risaliti velocemente al proprietario, presentandosi a casa sua.