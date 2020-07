Non si ferma all'alt, folle inseguimento con i carabinieri: arrestato

Rocambolesco inseguimento nella notte tra Vedelago e Quinto di Treviso tra un automobilista e alcune "gazzelle" dei carabinieri, mobilitate per l'occasione. Protagonista di questa "scorribanda", se così la si può chiamare, è stato un 45enne di Montebelluna che è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, salvo poi essere rimesso in libertà in attesa di comparire di fronte al giudice. L'uomo, al volante di una Fiat Punto, stava percorrendo, alle 4 del mattino, via Caravaggio a Vedelago. Una pattuglia dei militari di Vedelago ha ordinato l'alt all''utilitaria ma è stato tutto inutile: è nato un folle inseguimento che è terminato solo in via primo Maggio a Quinto di Treviso. L'uomo, costretti a fermarsi, ha ferito due dei militari, uno dei quali ha riportato lesioni refertate in 15 giorni di prognosi (un solo giorno per il collega). Nell'operazione di cattura del 45enne impiegate anche le pattuglie dei carabinieri di Asolo e Paese.

