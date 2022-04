Raccoglie ferro vecchio "porta a porta", denunciato un 50enne

I Carabinieri della Stazione di Vedelago hanno deferito in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria per raccolta e trasporto illecito di rifiuti un 50enne che, sprovvisto della prescritta abilitazione, stava effettuando un servizio "porta a porta" raccogliendo scarti ferrosi presso svariate abitazioni di quel centro. All'indagato, sorpreso nel corso di un controllo effettuato da una pattuglia di militari dell'Arma nei giorni scorsi, è stato sequestrato il veicolo, un autocarro, nonche' il materiale raccolto nella circostanza.

Un giovane appena maggiorenne, nel corso di un controllo effettuato la notte scorsa da una pattuglia di Carabinieri della Tenenza di Oderzo presso i giardini pubblici di Ca' Diedo di quel centro, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di quasi 25 cm. Per il ragazzo è scattata la denuncia per porto ingiustificato di armi o oggetti atti a offendere.