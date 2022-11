Donna travolta e uccisa da un treno in transito, circolazione bloccata

Tragedia nella mattinata di oggi, 11 novembre, poco dopo le 9.30 lungo la tratta ferroviaria Padova-Calalzo nei pressi di Fanzolo di Vedelago. Una donna, di cui non è ancora stata resa nota l'identità, è stata travolta e uccisa da un treno in transito. La circolazione è stata immediatamente bloccata tra le stazioni di Montebelluna e Castelfranco Veneto. L'investimento è avvenuto nel tratto tra il Bowling e il ristorante "Il tamburello". Intervenuti per constatare il decesso medico e infermieri del Suem 118 oltre alla polizia ferrovviaria di Castelfranco Veneto. Si ipotizza che l'episodio possa essere riconducibile ad un gesto estremo.