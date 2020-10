Ladri traditi da un trapano rubato nel 2006, due nei guai

Un trapano demolitore, del valore di 700 euro, rubato nel lontano febbraio del 2006 all'interno di una ditta di impianti elettrici di Zero Branco, è costato una doppia denuncia per ricettazione ad un 47enne ed un 22enne, entrambi di Vedelago. A tradire i due è stato il numero di matricola dello strumento, ritrovato dai carabinieri della stazione di Vedelago nel corso di una perquisizione in un magazzino di proprietà dei due uomini, entrambi disoccupati. L'utensile è stato posto sotto sequestro, in attesa di essere restituito ai legittimi proprietari che probabilmente, dopo 14 anni, davvero non ci speravano davvero di poterlo riavere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.