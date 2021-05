Cerca un finanziamento da 2mila euro on line, trova una truffa

Disavventura per una operaia romena di 35 anni, di Vedelago: la donna è incappata in un annuncio on-line pubblicato da un nigeriano di 25 anni che è riuscito a spillarle una somma di circa 350 euro

Un annuncio, pubblicato su un sito web, prometteva la facile concessione di un finanziamento, di circa 2mila euro. Era proprio ciò che faceva al caso suo e così, dopo una breve trattativa, ha sottoscritto il contratto. Non poteva immaginare si potesse trattare di una truffa e così invece è stato. A finire vittima di questo raggiro, alcune settimane fa, è stata una 35enne di origini romene, di professione operaia. La donna, ha effettuato due versamenti per 350 euro circa, come spese di registrazione della pratica, su una carta postepay. Il proponente, una volta incassato il denaro, è sparito nel nulla e dei 2mila euro promessi neppure l'ombra. Alla 35enne non è rimasto che rivolgersi ai carabinieri della stazione di Vedelago che pochi giorni fa sono riusciti ad identificare e denunciare il responsabile del raggiro. Si tratta di un 25enne di origini nigeriane, con vari precedenti penali.